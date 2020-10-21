Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о разнице между американской и дагестанской борьбой

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время традиционной пресс-конференции перед турниром ответил на вопросы журналистов. Россиянин рассказал о разнице между американской и дагестанской борьбой. Следующим соперником Нурмагомедова станет Джастин Гэтжи, этот бой состоится 24 октября.

Самая большая разница между американской и дагестанской борьбой? Мы оба знаем, как бороться. Но как насчёт того, чтобы бороться 25 минут? Если я попытаюсь повалить соперника однажды, я повалю его и буду держать весь вечер. Это разница между американской и дагестанской борьбой.

Гэтжи победил Фергюсона. Думаю, победить такого — много значит для моего наследия. Он очень быстр в начале поединка. Он и Конор — самые опасные в первом раунде. Но потом они становится проще», — сказал Нурмагомедов.