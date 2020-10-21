Гэтжи отказался фотографироваться со своим поясом после дуэли взглядов с Хабибом. Видео

Американский боец MMA Джастин Гэтжи не стал фотографироваться с принадлежащим ему поясом временного чемпиона UFC в лёгком весе после дуэли взглядов с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым. Вначале Гэтжи взял свой пояс, однако затем отдал его и так и остался стоять рядом с Нурмагомедовым, который взял принадлежащий ему пояс в лёгком весе.

Бой Хабиб — Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.