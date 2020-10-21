Ярослав Амосов проведет бой со Сторли на Bellator 252

Непобеждённый проспект украинский боец Bellator Ярослав Амосов подерётся американским бойцом Логаном Стойли, поединок пройдёт на турнире Bellator 252. Об этом сообщили в Prime Fight Management, представляющей интересы спортсмена.



Турнир пройдёт 12 ноября в США в городе Анкасвилле.



27-летний Амосов выступает в полусреднем весе, у него 24 победы в 24 боях в ММА. Его называют украинским Хабибом. 28-летний американец Логан Сторли ведёт серию из 11 побед. Оба бойца не потерпели пока ни одного поражения.



Последний поединок Ярослав Амосов провёл в августе 2020 года, победив техническим нокаутом Марка Леммингера. Амосов должен был встретиться с ветераном смешанных единоборств экс-бойцом UFC Джоном Фитчем, но тот получил травму.