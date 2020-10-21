Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Ярослав Амосов проведет бой со Сторли на Bellator 252

Ярослав Амосов проведет бой со Сторли на Bellator 252
Бокс/ММА / Bellator 0

Непобеждённый проспект украинский боец Bellator Ярослав Амосов подерётся американским бойцом Логаном Стойли, поединок пройдёт на турнире Bellator 252. Об этом сообщили в Prime Fight Management, представляющей интересы спортсмена.

Турнир пройдёт 12 ноября в США в городе Анкасвилле.

27-летний Амосов выступает в полусреднем весе, у него 24 победы в 24 боях в ММА. Его называют украинским Хабибом. 28-летний американец Логан Сторли ведёт серию из 11 побед. Оба бойца не потерпели пока ни одного поражения.

Последний поединок Ярослав Амосов провёл в августе 2020 года, победив техническим нокаутом Марка Леммингера. Амосов должен был встретиться с ветераном смешанных единоборств экс-бойцом UFC Джоном Фитчем, но тот получил травму.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020