Черчесов поддержал Хабиба в предстоящем бою с Гэтжи

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поддержал Хабиба Нурмагомедова в предстоящем поединке с Джастином Гэтжи.
«Добрый вечер, Хабиб. Надеюсь, тренировочный лагерь прошёл так, как ты хотел. Читал многие высказывания, убеждён, что ты спокоен, готов у предстоящему бою. На таком уровне они никогда не бывают лёгкими. Но знаем, верим и убеждены. Мы за тебя болеем. Давай, друг», — сказал Станислав Черчесов в видео, опубликованном в «инстаграме» Za Khabiba.
Бой Хабиб — Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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