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UFC — о Хабибе: ты знаешь, что у тебя проблемы, если он начинает разговаривать

UFC — о Хабибе: ты знаешь, что у тебя проблемы, если он начинает разговаривать
Бокс/ММА / UFC 0

UFC опубликовал очередной видеоанонс поединка российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации Джастина Гэтжи.

«Давай поговорим сейчас!» Ты знаешь, что у тебя проблемы, если Хабиб начинает разговаривать", — подписали видео в UFC.

На видео вспоминают попытки Хабиба поговорить с соперниками — Майклом Джонсоном, Элом Яквинтой и Конором Макгрегором.

Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб НурмагомедовДжастин Гэтжи.

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