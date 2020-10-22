Хабиб рассказал о наследии своего отца в ММА

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о наследии, которое оставил его отец, Абдулманап Нурмагомедов для смешанных единоборств.



«Он брал молодых ребят. И с юных лет он делал их бойцами UFC. Он не работал с ними с 15-17 лет, это не так, что кто-то из них тренировался десять лет в борьбе, и они пришли к нему, как в AKA. Это не так. Когда они приходили к нему, они ничего не умели. Им было девять-десять лет, они ничего не умели, но отец сделал из бойцами UFC. Чемпиона, нескольких претендентов на титул. Он создал много чемпионов мира, много прекрасных спортсменов, прекрасных личностей. Я думаю, это является большим наследием в ММА. Как мы говорим с людьми, уважаем других бойцов, уважаем спорт.



Когда два года назад тот бой пошёл по безумному сценарию, мой отец постоянно окликал меня. И я не понимал, что он пытается мне сказать. Он говорил: „Эй, не думай, будто весь мир говорит плохо о тебе. Ты не можешь отвечать тем же. Будь собой и делай своё, если ты в это веришь. Не давай эмоциям взять верх. Успокойся. Даже если они говорят что-то о тебе, обо мне, семье или религии — неважно. Успокойся и делай своё“. Я тогда открыл своего отца как нового человека. Это было каждый год. Каждый год я узнавал своего отца с другой стороны. Он дал мне опыт, каждый год он пытался научить меня, давать советы. Он был для меня отцом, тренером, другом. Теперь мы просто должны продолжать двигаться дальше», — сказал Нурмагомедов в интервью Бретту Окамото.