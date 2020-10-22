Бой Хабиб — Гэтжи покажут в кинотеатрах «Синема Парк», «Формула Кино» и «Кино Окко»

Объединённая сеть кинотеатров «Синема Парк», «Формула Кино», «Кино Окко» проведет прямую трансляцию основного карда турнира UFC 254: Хабиб — Гэтжи, который состоится 24 октября в 21:00 мск.



Турнир пройдёт в Абу-Даби в партнёрстве с Управлением по туризму и культуре Абу-Даби. Главным событием вечера станет объединительный титульный бой между непобежденным чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем титула временного чемпиона и №1 в рейтинге лёгкого веса UFC Джастином Гэтжи.



Зрители объединённой киносети смогут насладиться трансляцией турнира UFC 254: Хабиб — Гэтжи на больших экранах в Уфе, Саратове, Нижнем Новгороде, Калининграде, Перми, Челябинске, Набережных Челнах, Вологде, Воронеже, Ставрополе, Новосибирске, Новокузнецке, Сыктывкаре, Ставрополе, Рязани и Коврове.



Трансляция главного карда турнира начнётся в 21:00 мск. Актуальное расписание и билеты доступны на странице проекта на сайте объединённой сети кинотеатров «Синема Парк», «Формула Кино», «Кино Окко».



Билеты доступны на сайте и в кассах кинотеатров.