Волков дал прогноз на бой Нурмагомедов — Гэтжи

Российский боец MMA Александр Волков поделился ожиданиями в преддверии поединка обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

«Это будет очень интересный бой. Если смотреть на статистику, конечно, Хабиб выглядит в приоритете, потому что он один из самых доминирующих бойцов UFC, не проиграл практически ни одного раунда за всю свою карьеру.

Будем болеть за него, поддерживать и надеяться, что он также гладко пройдёт своего следующего соперника», — цитирует Волкова «Рен-ТВ».

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.