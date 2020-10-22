«Я чувствую страх в его голосе». Фергюсон отреагировал на слова Нурмагомедова о нём
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон прокомментировал слова чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Ранее Нурмагомедов заявил, что Фергюсон, который в мае проиграл Джастину Гэтжи, уже никогда не будет прежним.
«Я чувствую страх в его голосе, если уж он думает, что должен плохо отзываться о людях. Ему не удастся вбить эту чепуху мне в голову.
В один прекрасный день я подерусь с Хабибом. Он ещё увидит меня, прежде чем закончит карьеру. Мы сделаем это. И к чёрту всех, кто списывает меня со счетов после одного поражения», — цитирует Фергюсона ESPN.
Напомним, в UFC неоднократно пытались организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона, но он всякий раз срывался по различным причинам.
Гэтжи: я должен был проиграть Фергюсону. Но я забрал его душу
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