«Я чувствую страх в его голосе». Фергюсон отреагировал на слова Нурмагомедова о нём

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон прокомментировал слова чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Ранее Нурмагомедов заявил, что Фергюсон, который в мае проиграл Джастину Гэтжи, уже никогда не будет прежним.

«Я чувствую страх в его голосе, если уж он думает, что должен плохо отзываться о людях. Ему не удастся вбить эту чепуху мне в голову.

В один прекрасный день я подерусь с Хабибом. Он ещё увидит меня, прежде чем закончит карьеру. Мы сделаем это. И к чёрту всех, кто списывает меня со счетов после одного поражения», — цитирует Фергюсона ESPN.

Напомним, в UFC неоднократно пытались организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона, но он всякий раз срывался по различным причинам.