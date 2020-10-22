«28 пытались — 28 сломались». UFC показал фото дуэлей взглядов Нурмагомедова с соперниками

В официальном «инстаграме» UFC опубликовали подборку фотографий, посвящённых дуэлям взглядов обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, 32-летний Нурмагомедов провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед, в UFC у него 12 побед в 12 боях.
«28 пытались — 28 сломались», — отмечается в подписи к фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в официальном «инстаграме» UFC.
Напомним, 24 октября Нурмагомедову предстоит защита титула в поединке с Джастином Гэтжи.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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