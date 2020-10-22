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Вердум рассказал о ситуации вокруг возможного реванша с Ф. Емельяненко

Вердум рассказал о ситуации вокруг возможного реванша с Ф. Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator 0

Бразильский боец смешанных единоборств Фабрисиу Вердум рассказал, как обстоят дела с возможным матчем-реваншем со знаменитым россиянином Фёдором Емельяненко. Напомним, в 2010 году Вердум победил Емельяненко, успешно применив болевой приём в первом раунде.

«Всё, что осталось, — чтобы Фёдор принял вызов. Я видел, что он даже сказал, что будет сражаться. Мы ждём решения Фёдора, чтобы уже на сто процентов контракт был подписан, и это будет мой следующий бой.

У меня ещё будут бои в Bellator. Я хочу завершить карьеру на ринге, а не так, чтобы из меня песок сыпался. Было бы идеально провести бой с Фёдором. Но если нет, я всё равно выполню условия контракта», — приводит слова Вердума издание BJPenn.com.

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