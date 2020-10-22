Вердум рассказал о ситуации вокруг возможного реванша с Ф. Емельяненко
Бразильский боец смешанных единоборств Фабрисиу Вердум рассказал, как обстоят дела с возможным матчем-реваншем со знаменитым россиянином Фёдором Емельяненко. Напомним, в 2010 году Вердум победил Емельяненко, успешно применив болевой приём в первом раунде.
«Всё, что осталось, — чтобы Фёдор принял вызов. Я видел, что он даже сказал, что будет сражаться. Мы ждём решения Фёдора, чтобы уже на сто процентов контракт был подписан, и это будет мой следующий бой.
У меня ещё будут бои в Bellator. Я хочу завершить карьеру на ринге, а не так, чтобы из меня песок сыпался. Было бы идеально провести бой с Фёдором. Но если нет, я всё равно выполню условия контракта», — приводит слова Вердума издание BJPenn.com.
«Мне сказали, что Фёдор струсил». Менеджер Хабиба — о бое Емельяненко и Вердума
- 22 октября 2020
-
15:06
-
14:35
-
14:01
-
13:00
-
12:00
-
11:40
-
11:00
-
10:45
-
09:48
-
09:21
-
09:19
-
09:00
-
03:01
-
00:54
-
00:00
- 21 октября 2020
-
22:54
-
21:52
-
20:43
-
19:54
-
19:46
-
18:30
-
17:13
-
16:53
-
16:43
-
16:43
-
16:34
-
16:29
-
16:27
-
16:24
-
16:20
-
16:16
-
15:55
-
15:27
-
15:00
-
14:02
Партнерский контент