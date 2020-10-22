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Исмаилов разобрал тактику Нурмагомедова перед боем с Гэтжи

Исмаилов разобрал тактику Нурмагомедова перед боем с Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, как проводит бои действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов. Напомним, 24 октября Нурмагомедову предстоит защита титула в поединке с американцем Джастином Гэтжи.

«В большинстве своём Нурмагомедов проводит тейкдауны, оттягиваясь от сетки. В партере Хабиб максимально эффективен, делает максимально эффективную работу.

Лучший контроль в партере от него, когда Хабиб контролирует ноги и в этот же момент наносит удары руками. Или забирает переднюю руку, что Хабиб делал с Джонсоном, и также наносит ощутимые удары», — рассказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

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