Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тренер Джастина Гэтжи — перед боем с Хабибом: мы спрятали наше самое главное оружие

Тренер Джастина Гэтжи — перед боем с Хабибом: мы спрятали наше самое главное оружие
Бокс/ММА / UFC 0

Тренер Тревор Уиттман, который работает с Джастином Гэтжи, перед боем своего подопечного с Хабибом Нурмагомедовым на UFC 254 заявил, что мир ещё не видел в действии главного оружия американского бойца.

«На протяжении всей карьеры я приспосабливаю свои планы на чемпионский бой. Мы с самого начала работаем над основами. Но есть одна вещь, которую, я думаю, мы смогли сделать очень хорошо, — это спрятать наше самое главное оружие.

Джастин Гэтжи — очень хороший борец и у него очень уникальный стиль борьбы. Ему ещё не пришлось этим пользоваться. Опять же, очень сложно пойти и спланировать поединок против кого-то с борцовским стилем, если он этого прежде не показывал», — приводит слова Уиттмана MMA Fighting.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

Уиттман подготовил четырёх чемпионов UFC. Гэтжи — следующий?
Хабиб мечтает о бое с Сен-Пьером? Легендарный канадец тоже тренировался у наставника Джастина.
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020