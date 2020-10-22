Тренер Джастина Гэтжи — перед боем с Хабибом: мы спрятали наше самое главное оружие

Тренер Тревор Уиттман, который работает с Джастином Гэтжи, перед боем своего подопечного с Хабибом Нурмагомедовым на UFC 254 заявил, что мир ещё не видел в действии главного оружия американского бойца.



«На протяжении всей карьеры я приспосабливаю свои планы на чемпионский бой. Мы с самого начала работаем над основами. Но есть одна вещь, которую, я думаю, мы смогли сделать очень хорошо, — это спрятать наше самое главное оружие.



Джастин Гэтжи — очень хороший борец и у него очень уникальный стиль борьбы. Ему ещё не пришлось этим пользоваться. Опять же, очень сложно пойти и спланировать поединок против кого-то с борцовским стилем, если он этого прежде не показывал», — приводит слова Уиттмана MMA Fighting.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

Уиттман подготовил четырёх чемпионов UFC. Гэтжи — следующий? Хабиб мечтает о бое с Сен-Пьером? Легендарный канадец тоже тренировался у наставника Джастина.