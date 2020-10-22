Хрюнов: главный вопрос — это психосоматика боя. Нормальный Хабиб должен «выносить» Гэтжи

Промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от предстоящего боя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.



«Самый главный вопрос — это психосоматика данного боя. Это настрой самого Хабиба и позиция UFC по отношению к нему как к бизнес-проекту. Дело в том, что Хабиб будет выступать на фоне тяжёлой трагедии, связанной с потерей отца. Это основной момент, который скажется или нет на бое. А так нормальный Хабиб должен «выносить» такого человека, как Гэтжи, и выигрывать поединок досрочно в середине боя.



Гэтжи делает акцент на том, что у Нурмагомедова не было такого соперника, как он? Каждый соперник Хабиба пытался сказать что-то такое о себе, но до сегодняшнего дня повержены были все. Безусловно, Гэтжи — очень крепкий, серьёзный соперник. И трудно дать объективный прогноз, поскольку болеешь за Хабиба. Очень будет важно, кто первый устанет. В начале поединка, думаю, будет тактическая борьба. А дальше на первый план выйдет усталость», — приводит слова Хрюнова сайт телекомпании «Новый Век».

Встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи станет главным поединком шоу UFC 254. Турнир запланирован на 24 октября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.