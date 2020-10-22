Чемпион ACA Абдулвахабов: первая защита пояса будет в начале следующего года

Российский боец MMA, чемпион лиги АСА Абдул-Азиз Абдулвахабов поделился мыслями о первой защите чемпионского пояса. Абдулвахабов завоевал титул АСА в сентябре 2020 года, одержав победу над соотечественником Александром Сарнавским.



«Думаю, что первая защита пояса будет в начале следующего года. Конкретной даты мне не сказали, но в этом году уже не успеют сделать. А вот на следующий год они сделают план и один из начальных турниров будет с моим участием и моей защитой.



После защиты я отдыхал около месяца, где-то раз в неделю делал фитнес-тренировки. Сейчас буду возобновлять тренировочный процесс в лёгком режиме, где-то три-четыре тренировки в неделю, чтобы быть в тонусе и поддерживать форму. Когда назначат дату боя, за два или два с половиной месяца до него начну готовиться усиленно», — сказал Абдулвахабов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.