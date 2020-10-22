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Анкалаев: когда клетка закроется, Гэтжи поймёт, что попался

Анкалаев: когда клетка закроется, Гэтжи поймёт, что попался
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец ММА Магомед Анкалаев поделился мнением о поединке российского бойца, чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации Джастина Гэтжи.

Ранее Гэтжи сказал, что заставит плакать фанатов Хабиба, хотя и знает, насколько они серьёзные люди.

«Я даже не слышал, что он так говорил. Это просто шоу, здесь любят говорить громкие слова. Но когда клетка закроется, он поймёт, что попался», — сказал Анкалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Бой Хабиб — Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб НурмагомедовДжастин Гэтжи.

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