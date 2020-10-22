Кормье: Чимаев знает, что нужно, чтобы стать чемпионом

Бывший чемпион UFc в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мнением о Хамзате Чимаеве.



«Хамзат Чимаев — отличный боец и хороший парень. Мы провели с ним немного времени на ужине. Немного пообщались, потому что я пытался узнать его. Я видел два его боя на „Острове“ и один в Вегасе, но не был с ним знаком. Так что я хотел с ним познакомиться, пообщаться, понять, что у него в голове, понять, какой он человек. И, честно говоря, он отличный парень, в нём есть дух соперничества, и сейчас я даже более уверен, чем был до знакомства, что он преуспеет в этом спорте. Думаю, он особенный боец. Я верю, что хайп оправдан. Он показал это. Он показал это в октагоне, показал, что он может биться. Но, чтобы стать чемпионом, нужно намного больше, чем просто уметь драться. нужно делать много других вещей. Например, ментальная составляющая очень важна. И, пообщавшись с ним, с его тренерами, я верю, что это у него тоже в порядке. Я понимаю, что кому-то он кажется слишком дерзким. Кто-то думает, что он много болтает, но он прекрасно знает, что нужно, чтобы стать чемпионом», — сказал Кормье в интервью UFC Russia.