Дана Уайт: Хабиб находится на пути к статусу величайшего бойца в истории

Президент UFC Дана Уайт убеждён, что в случае победы Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 россиянин станет лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории и возглавит так называемый рейтинг Pound-for-Pound.

«Если 24 октября он победит Джастина Гэтжи, то станет лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории. Он находится на пути к статусу величайшего бойца в истории.

Посмотрите, сколько у него боёв! И он по-прежнему небитый. При этом он выступает в жёстком, очень жёстком дивизионе», — приводит слова функционера MMA Fighting.

Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) и станет главным событием шоу.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию UFC 254.