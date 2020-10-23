Джоджуа призналась, что стесняется подойти к Нурмагомедову

Боец UFC Лиана Джоджуа, которая выступит в одном карде с чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, призналась, что стесняется подойти к титулованному спортсмену. Вместе с тем девушка подчеркнула, что очень уважает Хабиба.

«Нурмагомедов на острове в обособленном положении, это же чемпион, а не обычный боец, к нему относятся по-другому. С ним всегда ходит много людей, целая толпа, это обязательно. Я с ним два раза пересекалась, но ничего не говорила, так как он окружён толпой людей.

Я бы может и могла к нему подойти, но меня смущает большое количество людей рядом с ним. Было бы один-два человека, я бы обязательно подошла и что-нибудь сказала, но 10–15 — это слишком. Я стеснительный человек и не могу подойти к такой толпе.

Что бы я сказала, окажись с ним вдвоём в лифте? Я бы ему обязательно пожелала удачи, он является одним из моих любимых бойцов, я смотрю каждый его поединок. К Хабибу очень хорошо отношусь, он один из самых дисциплинированных в этом спорте.

Нурмагомедов очень сильный как личность — каким он себя преподносит, таким и является в жизни. Слова на ветер не бросает. Очень его уважаю и очень за него болею. Я бы ему много чего сказала. Хорошего, конечно же", — приводит слова Джоджуа News.ru.

24 октября чемпион лиги Хабиб Нурмагомедов возглавит турнир UFC 254. В главном бою вечера он встретится с временным чемпионом UFC Джастином Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 254.