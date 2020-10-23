Нурмагомедов сделал вес перед боем с Гэтжи. Он согнал 8,5 кг за шесть дней

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов уложился в лимит дивизиона перед поединком с Джастином Гэтжи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды спортсмена.

Напомним, бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и возглавит кард турнира UFC 254.

«Хабиб сделал вес», — сказал источник.

Сообщается, что россиянин согнал 8,5 кг за шесть дней, в том числе 3 кг утром до взвешивания.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.