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Ученик Шлеменко оценил шансы Гэтжи в бою с Хабибом

Ученик Шлеменко оценил шансы Гэтжи в бою с Хабибом
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец Алексей Полпудников, представляющий клуб Александра Шлеменко «Шторм», поделился ожиданиями от предстоящего боя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.

«У Гэтжи есть очень сильный лоу-кик и сильная правая рука. К тому же он стал более умным и расчётливым бойцом. Не летит, работает методично, слушает свой угол. В стойке американец очень опасен. У него есть грозное оружие — колени. Я бы оценил шансы как 60 на 40 в пользу Хабиба, но не удивлюсь, если Гэтжи выиграет этот бой», — приводит слова Полпудникова News.ru.

Встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи станет главным поединком шоу UFC 254. Турнир запланирован на 24 октября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

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