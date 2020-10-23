Гэтжи прошёл взвешивание в маске, Нурмагомедов — без. Фото

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи, опубликовал в своём «инстаграме» фотографии с церемонии взвешивания, которая состоялась на турнире UFC 254. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

На фото видно, что Гэтжи прошёл взвешивание в маске, Нурмагомедов — без.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Али Абдель-Азиза.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.