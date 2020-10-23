Хабиб Нурмагомедов поднялся на весы с посторонней помощью. Видео

В «Твиттере» появилось видео с церемонии взвешивания на турнире UFC 254, главным боем которого станет поединок обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи.

Нурмагомедов сумел уложиться в лимит лёгкой весовой категории. Прежде чем встать на весы, Хабиб разделся и опёрся на руки сотрудников UFC, прикрывавших его полотенцем, после чего поднялся на весы.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ESPN MMA.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.