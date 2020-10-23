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Нурмагомедов и Гэтжи провели вторую дуэль взглядов на взвешивании. Видео

Нурмагомедов и Гэтжи провели вторую дуэль взглядов на взвешивании. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион дивизиона Джастин Гэтжи провели ещё одну дуэль взглядов в ходе церемонии взвешивания, которая состоялась сегодня, 23 октября. Напомним, первая дуэль взглядов состоялась позавчера, 21 октября, когда бойцы давали пресс-конференцию.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в «инстаграме» UFC.

Напомним, бой Хабиб — Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

Гэтжи отказался фотографироваться со своим поясом после дуэли взглядов с Хабибом. Видео
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