Стала известна дата дебюта Магомедова в Bellator

28-летний российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов, который ранее подписал контракт с Bellator, дебютирует в промоушене 10 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Кто станет соперником Магомедова, пока неизвестно.

Магомедов выступает в легчайшей весовой категории, проведя за свою карьеру 18 боёв и выиграв 16 из них. Он отметился тем, что нанёс единственное поражение в карьере действующему обладателю титула UFC в легчайшем весе россиянину Петру Яну. Это произошло в марте 2016 года на турнире ACB 32.

Магомед Магомедов является обладателем Кубка мира по ушу-саньда и кик-джитсу, победителем Олимпиады боевых искусств по рукопашному бою, а также чемпионом России и Европы по смешанным единоборствам 2012 года.