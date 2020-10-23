Чемпион ОИ по дзюдо: дагестанская борьба — №1 в мире. Хабиб ею владеет в полной мере

Олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев поделился ожиданиями от предстоящего боя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.



«Я знаю Хабиба и как он готовится к боям. На мой взгляд, многое будет зависеть от того, в какой форме подойдёт Гэтжи к поединку. Хабиб же всегда готов и находится в боевой форме. Он для многих по-любому фаворит. Для меня тем более, поскольку знаком с ним.



Гэтжи — ударник, с которыми Нурмагомедов ещё не дрался? Хабиб тоже неплохой ударник, и защита у него хорошая. Ещё говорят про борьбу Гэтжи. Да, он тоже борец, умеет защищаться. Но дагестанская борьба — номер один в мире. Хабиб ею владеет в полной мере, также он владеет навыками дзюдо. Поэтому с борьбой Хабиба никто не сравнится. Преимущество в бою у него будет.



Загадывать не люблю, но хочется, чтобы Хабиб выиграл уверенно, красиво и доказал, что он лучший. Главное, чтобы без травм, ведь ему ещё дальше продолжать карьеру.



Мы ещё не видели, как выступает Нурмагомедов без своего отца. Но я думаю, Хабиб наоборот подойдёт к поединку более мотивированным. Он много раз уже выступал в США, когда отца рядом не было. Хабиб — профессионал. Он не только физически и технически одарён. Хабиб парень с головой, интеллектом владеет. Он очень думающий боец», — приводит слова Хайбулаева сайт телекомпании «Новый Век».



Встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи станет главным поединком шоу UFC 254. Турнир запланирован на 24 октября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб — Гэтжи.

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