Фергюсон: Хабиб трижды отказывался от боя со мной. Но я всё равно надеру ему задницу
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон заявил, что найдёт способ встретиться в октагоне с чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, причём уже в 2020 году. Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон неоднократно срывался в прежние годы по различным причинам, в последний раз это произошло в мае 2020 года, когда Хабиб не смог вылететь из России.
«Хабиб никогда не будет драться со мной. Три раза подряд он отказывался от боя со мной. Но я так или иначе собираюсь надрать Хабибу задницу. Не знаю как, но мы с ним увидимся до конца этого года.
Есть вариант подраться и с Конором (Макгрегором. — Прим. «Чемпионата»). Хабиб и Конор – вот бои, которые меня интересуют», — приводит слова Фергюсона MMA Junkie.
«Я чувствую страх в его голосе». Фергюсон отреагировал на слова Нурмагомедова о нём
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