Президент UFC оценил популярность боя Хабиб — Гейджи в $ 700 млн

Президент UFC Дана Уайт рассказал о ситуации вокруг титульного поединка обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона американца Джастина Гейджи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гейджи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.
По словам Уайта, популярность поединка измеряется огромной суммой в $ 700 млн.
«Об этом бое пишут в 50 странах. 23 миллиарда показов контента.
Когда разбирали детали, то посчитали стоимость подобного охвата. Это $ 700 миллионов. Вот насколько знаменит этот бой», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Майка Свика.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гейджи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи.
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