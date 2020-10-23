Гэтжи пообещал максимальную агрессию в бою с Нурмагомедовым

Американский боец MMA Джастин Гэтжи рассказал, как собирается действовать в поединке с обладателем пояса UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, бой Хабиб — Гэтжи возглавит кард турнира UFC 254, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

«К примеру из жизни, если один мужчина сможет меня удержать, то второй может подбежать и сделать со мной всё что угодно. Так что тут, как в жизни, нельзя давать этого делать.

Я буду идти на столкновение, делать что угодно, чтобы Хабиб не смог меня удержать. Я буду максимально агрессивным, буду лезть на рожон, я не дам ему это сделать», — приводит слова Гэтжи ТАСС.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.