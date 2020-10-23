Златан Ибрагимович опубликовал пост, посвящённый Хабибу Нурмагомедову

Знаменитый футболист Златан Ибрагимович выразил поддержку действующему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, которому 24 октября предстоит защита пояса в поединке с Джастином Гэтжи. Ибрагимович выложил в «сториз» своего «инстаграма» видеофрагмент выступления Нурмагомедова на пресс-конференции перед поединком с Конором Макгрегором, который состоялся в октябре 2018 года.

Напомним, в ходе той пресс-конференции Хабиб заявил, что победит Макгрегора, и воскликнул: «Альхамдулиллах!» — междометие во славу Аллаха.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.