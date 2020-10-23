Малкин — Хабибу: ты докажешь, что лучший

Один из сильнейших российских хоккеистов современности, форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пожелал удачи чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову перед схваткой с временным чемпионом промоушена Джастином Гэтжи.
«Перед боем с Дастином Порье я пожелал тебе удачи. Сейчас хочу сделать это вновь. Как спортсмен прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь, потому не буду говорить слишком много. Все твои друзья, близкие, поклонники будут переживать и поддерживать тебя. Хочу пожелать тебе удачи и сказать, что ты в очередной раз докажешь, что ты номер один и что ты лучший. Хабиб, удачи тебе», — сказал Малкин на видео, размещённом на странице Сергея Жаткина в «Инстаграме».
Соответствующее видео доступно на «Чемпионате». Напомним, что 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) Хабиб Нурмагомедов выступит в главном бою вечера турнира UFC 254.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 254.
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