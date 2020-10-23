«Самый лёгкий из трёх последних соперников Хабиба». Вартанян раскритиковал Гэтжи

Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян убеждён, что Джастин Гэтжи является самым лёгким соперником чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за последние годы. Вартанян прогнозирует уверенную победу россиянина.

«Думаю, выиграет Хабиб, у него больше шансов. Победит за счёт выносливости, размеров. Это самый лёгкий соперник из трёх последних у Нурмагомедова. Мы видели схватки Гэтжи в вольной борьбе, там нет ничего выдающегося. Также видели, что у Джастина очевидные проблемы с выносливостью», — рассказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) Хабиб Нурмагомедов выступит в главном бою вечера турнира UFC 254. Это будет третья защита титула у россиянина.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 254.