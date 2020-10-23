Россиянин Липинец прошёл взвешивание перед боем за звание чемпиона мира

В ночь с 24 на 25 октября по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретятся бойцы полусреднего веса Сергей Липинец (16-1, 12 КО) и Кастио Клейтон (18-0, 12 КО). На кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания.

По её итогам спортсмены показали одинаковый вес — 66,7 кг. Победитель схватки станет официальным претендентом на поединок с обладателем полноценного титула по версии IBF Эрролом Спенсом.

Напомним, Липинец владел поясом чемпиона мира в первом полусреднем весе и утратил титул в поединке с Майки Гарсией.