Самый доминирующий vs Самый жестокий. Яркое промо к бою Хабиб — Гэтжи

Завтра, 24 октября, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов сразится с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. Начало поединка — не ранее 23:00 мск.



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Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

Ранее появилось видео, как Хабиб Нурмагомедов в преддверии взвешивания поднялся на весы с посторонней помощью.