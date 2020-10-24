Орловский — Хабибу: давай, не подведи

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский обратился к чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, пожелав тому удачи перед схваткой с Джастином Гэтжи.

«Хабиб, хочу пожелать тебе удачи. Будет нелёгкий бой, но ты справишься. Корешок у нас с тобой есть общий, отличный. У меня с местными тут спор возник, чья школа лучше. Школа борьбы Дагестана или американская. Давай, не подведи», — сказал Орловский в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) Хабиб Нурмагомедов выступит в главном бою вечера турнира UFC 254. Это будет третья защита титула у россиянина.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 254.