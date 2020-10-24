Василевский дал прогноз на бой Анкалаев — Куцелаба

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский дал прогноз на поединок турнира UFC 254, в котором встретятся представители полутяжёлого веса Магомед Анкалаев и Ион Куцелаба. По словам Василевского, Анкалаев — фаворит противостояния.
«Вспоминаю прошлый бой, если честно, даже не знаю, реально ли Куцелаба хотел показать актёрское мастерство или он действительно плыл. Видно было, что он попадал. Если бы не остановили в тот момент, сделали бы это через минуту. Или, например, Куцелаба мог просто упасть.
Видел бои Магомеда вживую, он очень сильный боец и борец. Универсальный и очень сильный. Особенно в клинче у него здорово получается, да и бьёт хорошо, причём разнообразно: может как рукой, так и ногой дать. Мне кажется, он и мощнее Куцелабы, даже по антропометрическим данным. Отдаю предпочтение Магомеду в этом бое», — рассказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
UFC 254 пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии шоу встретятся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.
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