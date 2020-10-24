Маверик раскритиковала поведение Джоджуа на дуэли взглядов перед турниром UFC 254

23-летняя американская дебютантка промоушена UFC Миранда Маверик выразила недовольство поведением своей соперницы 25-летней представительницы Грузии Лианы Джоджуа в преддверии турнира UFC 254, запланированного на 24 октября.

Маверик рассказала в своём «инстаграме», что на дуэли взглядов Джоджуа начала угрожать ей, после чего предложила рукопожатие, которое было отклонено.

«Взвешивания завершено, и я набрала 126 фунтов (57,15 кг). Моя оппонентка совершила большую ошибку, сказав мне: «Я убью тебя», как в ремейке «Рокки».

Можно подумать, будто они научились угрожать мне. Это никогда не заканчивается хорошо для таких соперников. Затем она нашла в себе наглость попытаться пожать мне руку… Пффф, чего только не бывает», — написала Маверик в «инстаграме».

Миранда Маверик дебютирует в UFC, на текущий момент она провела 14 боёв в ММА, выиграв 12 из них. Для грузинки Джоджуа это будет третий бой под эгидой престижного промоушена UFC, её рекорд – 1-1 (в ММА – 8-3).

Напомним, что на «Чемпионате» доступен LIVE к турниру UFC 254, который возглавит бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.