Чимаев: Нурмагомедов заберёт бой с Гейджи, с такими борцами Джастин ещё не сталкивался

26-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, дал свой прогноз на титульный бой в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи, запланированным на турнир UFC 254.
«Думаю, Хабиб заберет этот бой. Потому что Хабиб слишком сильный, выносливый, с характером. Гейджи тоже не промах, с характером, такой же отбитый парень в голове.
Хабиб затащит. 70 на 30 у меня в его пользу. Гейджи может попасть, сильный у него удар. Может только так выиграть. Думаю, с такими борцами он ещё не сталкивался», — приводит слова Чимаева UFC Russia на YouTube-канале.
Напомним, что на «Чемпионате» доступен LIVE к турниру UFC 254, который возглавит бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи.
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