Тактаров — Волкову: ты зверь, самец, победитель

Актёр, продюсер и бывший чемпион UFC Олег Тактаров поддержал российского бойца в тяжёлой весовой категории Александра Волкова, которому предстоит поединок с Уолтом Харрисом на турнире UFC 254. Бой пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.
«Ты зверь, самец победитель, это всё, что нужно помнить. А тело само сделает, что нужно. Жалеть будешь всех потом. Станешь чемпионом — делай, что хочешь. Сейчас мочить и всё!» — написал Тактаров в комментариях к одному из постов Волкова.
Ранее стало известно, что на взвешивании Волков оказался тяжелее своего соперника на 5 кг.
Главным боем турнира UFC 254 станет поединок чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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