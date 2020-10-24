Тактаров — Волкову: ты зверь, самец, победитель

Актёр, продюсер и бывший чемпион UFC Олег Тактаров поддержал российского бойца в тяжёлой весовой категории Александра Волкова, которому предстоит поединок с Уолтом Харрисом на турнире UFC 254. Бой пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

«Ты зверь, самец победитель, это всё, что нужно помнить. А тело само сделает, что нужно. Жалеть будешь всех потом. Станешь чемпионом — делай, что хочешь. Сейчас мочить и всё!» — написал Тактаров в комментариях к одному из постов Волкова.

Ранее стало известно, что на взвешивании Волков оказался тяжелее своего соперника на 5 кг.

Главным боем турнира UFC 254 станет поединок чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.



Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.