Олейник недавно тренировался в одном зале с менеджером Хабиба, заболевшим коронавирусом

Российский боец ММА Алексей Олейник около недели назад контактировал с менеджером Али Абдель-Азизом. Спортсмен находился в одном зале с менеджером, о чём свидетельствует фото, которое Абдель-Азиз выкладывал в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Абдель-Азиза.
Сегодня, 24 октября, стало известно, что Абдель-Азиз заразился коронавирусной инфекцией. Менеджер сам сообщил об этом в своём «инстаграме».
Абдель-Азиз является менеджером российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и самого Олейника. Летом 2020 года Олейник завершил сотрудничество со своим менеджером и подписал контракт с Абдель-Азизом.
24 октября Хабиб Нурмагомедов сразится с временным чемпионом дивизиона, американцем Джастином Гэтжи.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
- 24 октября 2020
-
11:09
-
11:08
-
10:37
-
10:33
-
10:25
-
10:20
-
09:55
-
09:19
-
08:16
-
08:00
-
07:28
-
05:12
-
01:46
-
00:55
-
00:40
-
00:36
-
00:19
- 23 октября 2020
-
23:55
-
23:43
-
23:38
-
23:19
-
22:40
-
22:00
-
21:30
-
21:23
-
21:00
-
20:50
-
20:21
-
19:32
-
19:20
-
18:26
-
18:00
-
17:22
-
16:23
-
15:58