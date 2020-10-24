Олейник недавно тренировался в одном зале с менеджером Хабиба, заболевшим коронавирусом

Российский боец ММА Алексей Олейник около недели назад контактировал с менеджером Али Абдель-Азизом. Спортсмен находился в одном зале с менеджером, о чём свидетельствует фото, которое Абдель-Азиз выкладывал в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Абдель-Азиза.

Сегодня, 24 октября, стало известно, что Абдель-Азиз заразился коронавирусной инфекцией. Менеджер сам сообщил об этом в своём «инстаграме».

Абдель-Азиз является менеджером российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и самого Олейника. Летом 2020 года Олейник завершил сотрудничество со своим менеджером и подписал контракт с Абдель-Азизом.

24 октября Хабиб Нурмагомедов сразится с временным чемпионом дивизиона, американцем Джастином Гэтжи.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.