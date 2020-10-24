Эксперт Хельвани: Гэтжи получит награду «Боец года», если победит Хабиба

Временный чемпион UFC Джастин Гэтжи в случае победы над Хабибом Нурмагомедовым получит награду «Боец года», считает инсайдер Ариэль Хельвани.
«Скорее всего, это последнее, о чём он думает, но если Джастин Гэтжи победит Хабиба Нурмагомедова, то, вероятно, он получит награду «Боец года». Две победы в двух боях, прервал победную серию Тони Фергюсона из 12 боёв и затем прервёт серию из 28 побед Хабиба. Задача непростая, но это сработает», — написал Ариэль Хельвани в своём «твиттере».
24 октября Хабиб Нурмагомедов сразится с временным чемпионом дивизиона, американцем Джастином Гэтжи.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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