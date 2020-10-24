Бывший соперник Хабиба недоволен своим заработком в UFC

Боец UFC, бывший соперник Хабиба Нурмагомедова Эдсон Барбоза заявил, что он недоволен своей зарплатой в промоушене.



«Я вижу многих парней, которые подписывают свой первый контракт с UFC и зарабатывают намного больше, чем я. Я сотрудничаю с UFC уже десять лет, у меня 24 боя, десять бонусов. Если подумать, то это просто потрясающе, но всё же что-то здесь не так. Я был очень счастлив, доволен своей работой в UFC и всем остальным, но сейчас я должен действовать в интересах моей семьи», — приводит слова Эдсона Барбозы MMAJunkie.



Эдсон Барбоза выступает в UFC с 2010 года. За это время он провёл под эгидой промоушена 24 поединка, в которых одержал 15 побед и потерпел девять поражений.



31 декабря 2017 года Барбоза встречался с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, проиграв россиянину единогласным решением судей. С тех пор Барбоза провёл пять боёв, в которых потерпел три поражения.