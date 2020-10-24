Дебютантка UFC рассказала, как её отстранили от соревнований по борьбе за массовую драку

Боец из Узбекистана, новичок UFC Лилия Шакурова рассказала, как её исключили из сборной страны по борьбе из-за драки на соревнованиях.



«Профессионально занималась борьбой 15 лет, были неплохие результаты. Меня многие страны знают как борца, потому что я себя неплохо там показала. Но из-за некоторых проблем, из-за дисквалификации, я перешла в другой вид спорта.



Это был чемпионат Узбекистана. Там решалось, кто поедет на Олимпиаду, и давали лицензии. У нас были перекидки, моя соперница не хотела проигрывать. Там других вариантов не было, она все равно мне бы проиграла. Она начала меня провоцировать, я повелась на эту провокацию. Это было моей ошибкой, но я повелась. И мы подрались. Со всей командой. Команда состояла из девушек. Тренер тоде участвовал в драке. Вместо того, чтобы разнять, он тоже включился в драку. Получилось так, что драку остановили мои друзья.



Всё моментально произошло, всё очень быстро. Мгновение — начинается драка, а потом резко прекратилась.



У меня не было травм. С той стороны двоих сразу забрали в больницу. Кто-то получил сотрясение, кто-то неудачно упал и получил рассечение. Меня вовремя остановили. Потом меня отстранили на два года. Это был 2017-й, перед Олимпиадой. По времени получилось, что я не никак бы не попала на Олимпиаду», — приводит слова Шакуровой Sport24.