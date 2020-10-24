Дебютантка UFC рассказала, как её отстранили от соревнований по борьбе за массовую драку

Боец из Узбекистана, новичок UFC Лилия Шакурова рассказала, как её исключили из сборной страны по борьбе из-за драки на соревнованиях.
«Профессионально занималась борьбой 15 лет, были неплохие результаты. Меня многие страны знают как борца, потому что я себя неплохо там показала. Но из-за некоторых проблем, из-за дисквалификации, я перешла в другой вид спорта.
Это был чемпионат Узбекистана. Там решалось, кто поедет на Олимпиаду, и давали лицензии. У нас были перекидки, моя соперница не хотела проигрывать. Там других вариантов не было, она все равно мне бы проиграла. Она начала меня провоцировать, я повелась на эту провокацию. Это было моей ошибкой, но я повелась. И мы подрались. Со всей командой. Команда состояла из девушек. Тренер тоде участвовал в драке. Вместо того, чтобы разнять, он тоже включился в драку. Получилось так, что драку остановили мои друзья.
Всё моментально произошло, всё очень быстро. Мгновение — начинается драка, а потом резко прекратилась.
У меня не было травм. С той стороны двоих сразу забрали в больницу. Кто-то получил сотрясение, кто-то неудачно упал и получил рассечение. Меня вовремя остановили. Потом меня отстранили на два года. Это был 2017-й, перед Олимпиадой. По времени получилось, что я не никак бы не попала на Олимпиаду», — приводит слова Шакуровой Sport24.
- 24 октября 2020
-
11:09
-
11:08
-
10:37
-
10:33
-
10:25
-
10:20
-
09:55
-
09:19
-
08:16
-
08:00
-
07:28
-
05:12
-
01:46
-
00:55
-
00:40
-
00:36
-
00:19
- 23 октября 2020
-
23:55
-
23:43
-
23:38
-
23:19
-
22:40
-
22:00
-
21:30
-
21:23
-
21:00
-
20:50
-
20:21
-
19:32
-
19:20
-
18:26
-
18:00
-
17:22
-
16:23
-
15:58