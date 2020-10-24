Валуев: Хабиб может и проиграть в бое с Гэтжи

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев, являющийся депутатом Госдумы РФ, поделился ожиданиями от титульного боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. Поединок состоится сегодня, 24 октября, в Абу-Даби (ОАЭ).

«Встреча ударной техники против борьбы. Гэтжи отдаёт полный отчёт в способностях Хабиба в партере, поэтому постарается нивелировать эту сильную сторону. В последних боях, особенно с Фергюсоном, американец демонстрировал хорошую ударную технику. У Гэтжи богатый ударный арсенал, но Хабиб уже не раз доказывал, что это не является для него серьёзным препятствием.

Два очень сильных бойца. Сложно делать прогнозы. Хабиб может и проиграть, но что-то мне подсказывает, что он не даст реализовать Гэтжи свой план. Если, конечно, какой-нибудь лаки-панч не проскочит.

Что касается возможной статистики 30-0, о которой все бурно говорят, то мы все хотим этого. У Хабиба есть все варианты сотворить нечто уникальное, что впишет его имя в историю смешанных единоборств. Конечно, оно уже давно вписано, но 30-0 — это другое. Если это произойдёт, Хабиб будет самым прославленным бойцом в России. Но рано говорить гоп, пока не перепрыгнул. Когда ставки столь высоки, существуют нюансы. В случае с этим боем будем надеяться, что нас ожидает явная развязка, которая не даст судьям возможности переиграть или своровать победу», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.