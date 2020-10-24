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Бой Хабиб — Гэтжи, UFC 254: на «Чемпионате» началась трансляция

Бой Хабиб — Гэтжи, UFC 254: на «Чемпионате» началась трансляция
Бокс/ММА / UFC 0

Сегодня, 24 октября, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов сразится с временным чемпионом дивизиона, американцем Джастином Гэтжи. Начало поединка — не ранее 23:00 мск.

«Чемпионат» запустил онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи. В ней вы можете проследить за новостями перед UFC 254 и ходом боёв всего карда турнира.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

Ранее появилось видео, как Хабиб Нурмагомедов в преддверии взвешивания поднялся на весы с посторонней помощью.

Самый доминирующий vs Самый жестокий. Яркое промо к бою Хабиб — Гэтжи
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