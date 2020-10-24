Девушка-боец Джоджуа: поклонники просили врезать им в одно место, предлагали деньги

Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в ММА, рассказала о внимании поклонников в социальных сетях. Она призналась, что ей зачастую пишут неадекватные подписчики, но иногда происходят и забавные истории.
«Врежь мне в одно место», — писали и даже предлагали заплатить за это. Думала: что с вами не так, пацаны? Стараюсь такое не читать, потому что это пугает. Хотя бывают и смешные вещи. Например, недавно парень отправил голосовое сообщение: «Лиана, вы мне сделали болевой на сердце». Чуть не умерла со смеху», — цитирует Джоджуа Sport24.
На турнире UFC 254, который будет проходить сегодня, 24 октября, в Абу-Даби, Джоджуа проведёт поединок с американкой Мирандой Маверик. В главном поединке вечера россиянин Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи.
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