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Абдулвахабов: бой Нурмагомедова и Гэтжи может завершиться досрочно в 3-м или 4-м раунде

Абдулвахабов: бой Нурмагомедова и Гэтжи может завершиться досрочно в 3-м или 4-м раунде
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец ММА Абдул-Азиз Абдулвахабов поделился ожиданиями от титульного боя соотечественника Хабиба Нурмагомедова, которому предстоит встретиться с американцем Джастином Гэтжи. Поединок состоится сегодня, 24 октября, на турнире UFC 254.

«Бой Хабиба и Гэтжи будет больше проходить в борьбе, это моё мнение. Хабиб затащит его в это и выиграет бой. Про раунд точно говорить не буду, но может завершиться досрочно в третьем или четвёртом раунде.

Что касается работы в стойке, то Хабиб рубился и с Макгрегором, он может работать в ударке, но будет делать то, что у него проходит. Ударка — это очень рискованно, но он идёт на риск и всё равно побеждает. По итогу будет, скорее всего, перевод в партер. Но бой может поменяться в один момент и от одного удара. Будем надеяться, что Хабиб выиграет в красивом и зрелищном бою.

Перед подготовкой к бою с Гэтжи я с Хабибом не общался, у нас с ним общий близкий друг — Тухугов. Зубайра рассказывал мне, что Хабиб идёт по плану, он готов и очень хорош. Никакие травмы не беспокоят», — сказал Абдулвахабов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб НурмагомедовДжастин Гэтжи.

Валуев: Хабиб может и проиграть в бое с Гэтжи
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