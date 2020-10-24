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Тренер Макгрегора: когда Хабиб пропускает удар, начинает слегка паниковать

Тренер Макгрегора: когда Хабиб пропускает удар, начинает слегка паниковать
Бокс/ММА / UFC 0

Оуэн Родди, тренер Конора Макгрегора по ударной технике, поделился своими мыслями о предстоящем поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

«Если Гэтжи сможет держать Хабиба на дистанции в низкой стойке и сможет встать после тейкдауна, а такое точно будет, то после второго-третьего раунда Джастин может перехватить инициативу. Он мощный ударник. Когда Хабиб пропускает удары, он начинает паниковать и ведёт себя нерационально. Если он сможет выдержать напор Хабиба, то он способен потрясти его и в итоге вырубить. Я поставлю на Гэтжи. Думаю, он сможет победить досрочно во второй половине боя», — сказал Родди в видео, размещённом на его канале в YouTube.

24 октября Хабиб Нурмагомедов сразится с временным чемпионом дивизиона, американцем Джастином Гэтжи.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

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