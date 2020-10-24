Тренер Макгрегора: когда Хабиб пропускает удар, начинает слегка паниковать

Оуэн Родди, тренер Конора Макгрегора по ударной технике, поделился своими мыслями о предстоящем поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
«Если Гэтжи сможет держать Хабиба на дистанции в низкой стойке и сможет встать после тейкдауна, а такое точно будет, то после второго-третьего раунда Джастин может перехватить инициативу. Он мощный ударник. Когда Хабиб пропускает удары, он начинает паниковать и ведёт себя нерационально. Если он сможет выдержать напор Хабиба, то он способен потрясти его и в итоге вырубить. Я поставлю на Гэтжи. Думаю, он сможет победить досрочно во второй половине боя», — сказал Родди в видео, размещённом на его канале в YouTube.
24 октября Хабиб Нурмагомедов сразится с временным чемпионом дивизиона, американцем Джастином Гэтжи.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
- 24 октября 2020
-
12:50
-
12:43
-
12:11
-
12:00
-
11:41
-
11:09
-
11:08
-
10:37
-
10:33
-
10:25
-
10:20
-
09:55
-
09:19
-
08:16
-
08:00
-
07:28
-
05:12
-
01:46
-
00:55
-
00:40
-
00:36
-
00:19
- 23 октября 2020
-
23:55
-
23:43
-
23:38
-
23:19
-
22:40
-
22:00
-
21:30
-
21:23
-
21:00
-
20:50
-
20:21
-
19:32
-
19:20