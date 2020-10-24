Туменов: у Анкалаева хорошие перспективы в полутяжёлом весе, ещё и Джонс ушёл

Российский боец ММА Альберт Туменов поделился ожиданиями от поединка соотечественника, Магомеда Анкалаева, с молдованином Ионом Куцелабой. Бой состоится 24 октября на турнире UFC 254.

«Ни для кого не секрет, что в прошлый раз была ошибочная остановка. Ожидаем интересный бой. Оба ударники. Если не ошибаюсь, бой отменяли три раза. Анкалаев для полутяжёлого веса очень быстрый: борется неплохо, да и ударка на уровне.

У Магомеда хорошие перспективы. Так ещё и Джон Джонс ушёл, после него в полутяжёлом весе соперники не производят впечатления запредельного уровня, со всеми можно биться. Анкалаев точно сможет себя нормально показать. В этом бою Мага должен побеждать, он фаворит», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.