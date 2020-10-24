Хабиб провёл последнюю тренировку перед боем с Гэтжи

Российский боец, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов провёл последнюю тренировку перед поединком с Джастином Гэтжи.
«С утра потренировались, попотели. Обстановка нормальная», — сказал Хабиб Нурмагомедов в видео, размещённом в его «инстаграме».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Сегодня, 24 октября, Хабиб Нурмагомедов сразится с временным чемпионом дивизиона, американцем Джастином Гэтжи.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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